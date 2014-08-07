IŞİD Irak'taki en büyük Hristiyan kenti Karakuş'u aldı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ya da yeni aldığı isimle İslam Devleti (İD) Irak'ın en büyük Hristiyan kenti Karakuş ve çevresinde kontrolü eline getirdi.

Görgü tanıkları on binlerce kişinin Kürdistan bölgesine doğru kaçtığını söylüyorlar.

Karakuş Musul ile Kürdistan bölgesinin yönetim merkezi Erbil arasında, büyük çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı 50 bin nüfuslu bir kent.

Uluslararası bir Hristiyan yardım kuruluşu Iraklı Hristiyanların en az dörtte birinin Karakuş ve çevresinde yaşadığını bildirdi.

Görgü tanıkları bölgede zaten sayıca çok olmayan Kürt peşmerge birliklerinin geri çekilmesi ardından dün gece İslam Devleti milislerinin bölgeyi ele geçirdiğini anlatıyor.

Kerkük ve Süleymaniye Keldani başpiskoposu Joseph Thomas, Fransız Haber Ajansı AFP'ye "Karakuş, Tel Keyf, Bartella ve Karamleş kent ve kasabalarının halkının kaçtığını ve şu an buraların militanların denetiminde olduğunu biliyorum" dedi.

Başpiskopos durumu "bir felaket, trajik bir durum" diye niteledi ve BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısında bulundu. Thomas, "Şu anda biz konuşurken, on binlerce dehşet içinde insan evlerinden kaçıyor, kelimelerle ifade edilemeyecek bir durum" diye konuştu.

'Direnişle karşılaşmadılar'

Bölgeden Erbil'e kaçan Butros Sargon adlı bir Iraklı Hristiyan, telefonla AFP muhabirine bilgi verirken, "Tel Keyf şu anda İslam Devleti'nin elinde. Hiçbir direnişle karşılaşmadılar ve gece yarısından sonra bölgeye girdiler" dedi.

Sargon, "Dün gece bazı silah sesleri duydum ve dışarı baktığımda İslam Devleti'nin askeri konvoyunun geçişini gördüm. 'Allahu ekber' diye bağırıyorlardı" dedi.

Reuters haber ajansı da "Kürdistan bölgesinde peşmerge güçlerini hafta sonunda başlattığı saldırı ile ağır yenilgiye uğratan İD milisleri dün Erbil'e yakın Mahmur çevresinde Kürt güçleri ile çatıştı" diyor ve görgü tanıklarına göre "Mahmur ile Hristiyan kasabaları Tel Keyf ve El Gweir'i ele geçirdiğini" yazıyor.

Mahmur'da şiddetli çatışmalar

Ancak Mahmur kampı çevresinde hâlâ şiddetli çatışmalar olduğu haberleri geliyor.

Fırat Haber Ajansı kaynakları Mahmur çevresinde güçlerini birleştiren farklı partilere bağlı Kürt gerilla, peşmerge ve milis güçlerinin İD'e karşı savaştığını duyuruyorlar.

11 bin kişinin yaşadığı Mahmur kampından dün çocukların ve savaşamayacak durumdaki sivillerin tahliye edildiği duyurulmuştu.

BBCTürkçe