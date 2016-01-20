IŞİD, Irak'taki 1400 yıllık manastırı yerle bir etti

Irak'ın en eski manastır olan Musul'daki bin 400 yıllık Hz. İlyas Manastırı, IŞİD tarafından yerle bir edildi.

Hürriyet'in haberine göre yerle bir edildiğinden endişe edilen Musul’daki Hz. İlyas (St. Elijah) manastırının uydu görüntülerine ulaşan Associated Press, korkulanın doğru olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Kapısında Hz. İsa’nın Yunanca ilk iki harfinin kazılı olduğu bin 400 yıllık manastır yok edildi. Köklü bir tarihe sahip olan manastırda son dönemde Amerikan askerleri tarafından sıklıkla ziyaret ediliyordu. IŞİD, Suriye’de Palmira; Irak’ta ise Ninova ve Hatra antik kentlerini de ele geçirerek pek çok tarihi eseri yerle bir etmişti.