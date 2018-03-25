IŞİD, Irak'ta 8 polisi kurşuna dizdi

IŞİD mensupları, Bağdat-Kerkük otoyolunda pusu kurarak 8 polisi öldürdü.

Diyala Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemi yaptığı açıklamada, IŞİD üyelerinin Bağdat-Kerkük karayolu Hamrin Dağları mevkisinde pusu kurarak rehin aldığı 8 polisi civardaki bir tepeye götürdüğünü ve yakın mesafeden ateş açarak infaz ettiğini söyledi.

Teğmen Semir el-Hamidi olayın ardından bölgeye federal polis ve Haşdi Şabi güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

Terör örgütü IŞİD’in son dönemde gerilla savaşı yöntemini kullanarak düzenlediği saldırıların yoğunlaştığı belirtiliyor.