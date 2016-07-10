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Dünya

“IŞİD, Irak ve Suriye'de kontrol ettiği toprakların yüzde 12'sini kaybetti”

IHS: IŞİD'in aylık geliri de azaldı

10 Temmuz 2016 23:18

IŞİD'le ilgili rapor hazırlayan İngiltere merkezli düşünce kuruluşu IHS, örgütün 2016’da Irak ve Suriye’de kontrol ettiği toprakların yüzde 12’sini kaybettiğini açıkladı.

Raporda 2015’te IŞİD’in kontrol ettiği 78 bin kilometrekare toprağın yüzde 14 oranında azaldığı belirtilerek, "2016’nın ilk 6 ayında da örgütün kontrol ettiği alan yüzde 12 oranında azaldı. 4 Temmuz 2016 itibarıyla İslam Devleti Irak ve Suriye’de yaklaşık 68 bin 300 kilometrekareyi kontrol ediyor" ifadeleri kullanıldı.

 

“Aylık gelir azaldı”

 

Al Jazeera Türk'ün aktardığı habere göre, raporda, örgütün 2015 ortasında 80 milyon dolar olan aylık gelirinin 2016 Mart'ında 56 milyon dolara düştüğü belirtildi.

IHS’nin analiz uzmanlarından Ludovico Carlino, örgütün gelirlerinin Mart’tan bu yana yüzde 35 daha azaldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Mayıs ayında yapılan Pentagon açıklamasına göre, örgüt Irak’taki topraklarının yüzde 45’ini, Suriye’deki topraklarının ise yaklaşık yüzde 16 ila 20’sini kaybetti.

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