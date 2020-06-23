IŞİD'in Avrupalı çocukları: Fransa vatandaşı olan 10 çocuğu kabul etti

T24 Dış Haberler

Fransa, pazartesi günü kuzeydoğu Suriye'de tutuklu bulunan Fransız vatandaşı IŞİD üyesinin çocuklarını evlerine götürdü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı bu 10 çocuğu geri getirmeye karar verme gerekçelerinin "risk altında olmaları" olduğunu belirtti. İnsan hakları örgütlerine göre Suriye'de Fransız vatandaşlarının 270 çocuğu bulunuyor. STK'lar bu çocukların hastalık ve radikalleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

2019'un Mart ayında radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kontrol ettiği tüm toprakları kaybetmesi ve efektif olarak çökmesiyle birlikte birçok terörist hapishanelerde ve aileleri kalabalık ceza kamplarında tutulmaya başlandı. Birçok Batı ülkesi, IŞİD'e katılan vatandaş ve ailelerini geri almayı kabul etmedi.

Kamplarda Batı ülkelerinin vatandaşı olan yaklaşık 900 çocuk bulunduğuna inanılıyor. STK'lar ülkelere en azından çocukları geri almaları için baskı yapıyor.Şu ana kadar çok az sayıda çocuk geri çağrıldı. Ülkelerine geri alınan çocukların çoğu yetim kalmıştı veya hayatta kalmak için Suriye'de bulunmayan ilaçlara ihtiyaç duyuyordu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı dün kamplardan 10 çocuğun getirildiğini ve yargı yetkililerine teslim edildiklerini bildirdi. Sağlık durumları gözetim altında tutulan çocuklarla sosyal servisler ilgileniyor.