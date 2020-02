IŞİD ile El Kaide bağlantılı kişiler listesi güncellendi

Bakanlar Kurulu'nun, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı kişiler, kuruluşlar ve organizasyonlar listelerinde değişiklik yapılmasına dair kararının yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki 'IŞİD ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesine 'Myrna Ajijul Mabanza' ve 'Abdulpatta Escalon Abubakar' adlı kişiler eklendi.

Bunun yanı sıra aynı listedeki 'Ayyub Bashir' isimli kişi ile 'IŞİD ve El-Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar' listesindeki 'Al-Nusrah Front For The People Of The Levant' adlı kuruluşun bilgileri güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Cumhurbaşkanı kararı için TIKLAYIN.