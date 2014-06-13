IŞİD içinde 3 bin Türk mü var?

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na baskın yaparak tüm personeli rehin alan Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) içinde üç bine yakın Türk bulunduğu iddia edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddia "Haber tamamen asılsız olup, güvenlik birimlerimizce hazırlanmış böyle bir rapor bulunmamaktadır" ifadeleriyle yalanlandı.

IŞİD için Finlandiya, Fransa, Cezayir, Almanya ve Balkanlardan “savaşçıların” Suriye’ye geçiş yaptığı kaydediliyor.

Suriye’de iç savaşla birlikte etki alanını genişleten IŞİD’in ekonomik kaynaklara el koyarak finans olanaklarını artırması da dikkati çekiyor. Halen Hatay bölgesinden Türkiye’ye Kaçak olarak sokulan mazotun gelirinin de doğrudan IŞİD’e gittiği ve örgüt tarafından kaçak mazot ticaretinin yönlendirildiği belirtiliyor.

Türkiye’den bilgi istiyorlar

Tolga Şardan’ın Milliyet’teki haberine göre, IŞİD’le ilgili güvenlik birimlerinin hazırladıkları değerlendirme raporlarında, örgüte katılmak amacıyla Türklerin yasal yolların dışında yasadışı yollarla da Suriye’ye geçtiği belirtilirken, örgüt yönetiminin Türk vatandaşlarına “emirlik” adıyla makam verip sorumlu konumuna getirdiği kaydediliyor. Suriye’ye geçen Türklerin bir bölümünün daha önce Afganistan ve Pakistan’da El Kaide kamplarında eğitim gördüğünün anlatıldığı raporlarda, örgüte katılımların genellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir, Bingöl, Adana, Gaziantep ve Bitlis’ten olduğu kaydediliyor.

Suriye’ye geçen Türklerin IŞİD’e ait kamplarda silahlı eğitim gördüğü belirtilen raporlarda, yurtdışından da birçok ülkenin vatandaşının da silahlı mücadelede yer aldığı kaydediliyor. Son bir yıl içinde sayıları üç bine yaklaşan yabancı uyruklu IŞİD üyesinin yakalanması için Interpol devreye girdi. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, hem Türkiye’den hem de Interpol’den, Suriye’deki çatışma bölgelerine giden vatandaşları konusunda bilgi talebinde bulunuyor. Bazı ülkelerin ise bu amaçla doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adalet Bakanlığı’nı devreye soktukları ifade edilirken, bugüne kadar 300’e yakın yabancı uyruklunun ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Petrolden kazanıyor

IŞİD’in kontrol ettiği bölgelerdeki ekonomik kaynakları kullanarak finans sorununu çözmesi dikkati çekiyor. IŞİD’in, Suriye’nin Rakka bölgesindeki petrol ticaretini yöneterek gelir elde ettiği raporlara yansıdı. Bu çerçevede, halen Hatay’dan Türkiye’ye kaçak sokulan mazotun gelirinin doğrudan IŞİD’e gittiği ve örgüt tarafından bölgedeki kaçak mazot ticaretinin yönlendirildiği kaynaklarca belirtiliyor.