IŞİD Hristiyanlardan 'cizye' istedi



IŞİD, Hristiyanlara ya Müslüman olmaları, vergi ödemeleri, ya bulundukları yerleri terk etmeleri ya da ölümü göze almalarını bildirdi.

Cuma günü Musul'un Hrıstiyan cemaatine yönelik yapılan açıklamada, bu çağrıya uymaları için kısa bir süre verildi.

Pek çok Hrıstiyan, IŞİD, Irak'ın kuzey ve batı bölgelerinin büyük bir bölümünü ele geçirdiğinde kenti terk etmişti.

Irak güvenlik güçleri militanların ele geçirdiği bölgeleri geri almak için kuzeye doğru bir harekât başlattı.

10 yıl önce Musul'da 100 bin civarında Hrıstiyan yaşıyordu. Ancak 2003 yılından bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle kentteki Hrıstiyanların sayısı 25 bine düştü. Şu anki sayı net olarak bilinmiyor.

IŞİD, kentteki Hrıstiyanların hayatta kalmaları için Müslüman olmazlarsa “cizye” ödemeleri gerektiğini bildirdi. Şartlara uymayanların IŞİD sınırları içindeki bölgeyi derhal terk etmesini istedi.

Kendini halife ilan eden Ebu Bekir el Bağdadi ise verilen tarihin geçmesinden sonraki döneme atıfla “Bu tarihten sonra onlarla aramızda kılıçtan başka bir şey olamaz” dedi.