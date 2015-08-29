'IŞİD, hacca gidenlerin evlerine ve ailelerine el koyuyor'

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Ninova ilindeki Medya sözcüsü Said Mamo Zeyni, "IŞİD'in Musul'dan hacca giden halkın ev ve arazilerinin tapuları ile ailelerini örgütün yanında rehin bırakmaya mecbur ettiğini" söyledi. Zeyni, "IŞİD hacca gidenler tekrar Musul'a gelmez diye endişe ediyor. Onlara gelmemeleri durumunda mallarına el koyma ve ailelerini hapse atma uyarısında bulundu" dedi.

Medya sözcüsü Zeyni hacca gitmek için yola çıkanların Suudi Arabistan'a ulaşmak için hangi yolu kullandıkları konusunda ise bilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

Musul'dan Hacca gitmek için yola çıkanların önce Enbar iline, oradan da Ürdün'e hareket etikleri ve daha sonra da Ürdün'den uçakla Suudi Arabistan'a gidecekleri belirtiliyor.

IŞİD'in 10 Haziran 2014'te Musul'u ve ardından diğer bazı bölgeleri ele geçirmesiyle başlayan çatışmalar ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor. Irak ordusuyla Peşmerge güçleri IŞİD'in elindeki bölgeleri geri almak için operasyonlar düzenliyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de Irak ordusuna havadan destek veriyor.