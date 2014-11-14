Lübnan'daki Şii Hizbullah hareketinin önde gelen isimlerinden Muhammed Fineyş, IŞİD'in ortaya çıkmasından Batılı ve Arap ülkeleri sorumlu tuttu.

Fineyş, Hizbullah olarak IŞİD benzeri grupların yaratacağı tehlikeleri en baştan kestirdiklerini vurguluyarak, "IŞİD gibi gruplar İsrail'den fazla Müslüman öldürdü. Sünni Müslümanları da öldürüyorlar. Musul ve Humus'ta bunu gördük" dedi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, aynı zamanda Lübnan Devlet Bakanı da olan Fineyş, Suriye'de sivillerin çektiği acıların sorumlusunun da dış güçler olduğuna dikkat çekti.

Fineyş, Batılı ve Arap ülkelerin "müdahelesinin" Suriye'de savaşı uzattığını, dış güçlerin muhaliflere destek vermemesi halinde çatışmaların aylar içinde bitebileceğini söyledi.

Hizbullah yetkilisi ayrıca Türkiye, Ürdün ve hatta ülkesi Lübnan'ın, Suriye'ye giden savaşçılara sınırlarını açtıklarını belirtti.



