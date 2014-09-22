'IŞİD Felluce'de kimyasal saldırı düzenledi, 300 asker öldü' iddiası

Anadolu Ajansı, Irak'ın Felluce kentinde IŞİD'in düzenlediği klor gazı saldırısı düzenlediği ve 300 askerin öldüğü şeklinde iddialar olduğunu duyurdu.

Irak'ta Şiilerin oluşturduğu Ulusal İttifak Üyesi Milletvekili Ali el-Budeyri, Felluce kentinde IŞİD'in düzenlediği "klor gazı" saldırısında 300 askerin öldüğünü iddia etti.

Budeyri, mecliste basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "IŞİD, Felluce'nin Saklaviyye nahiyesinde kuşatma altında tuttuğu 400 askere karşı klor gazı kullanarak 300'ünü öldürdü" dedi.

Olaydan bölge komutanını sorumlu tutan Budeyri, "Yapılan tüm çağrılara rağmen orduya bağlı uçakların süratli davranmaması sonucu Saklaviyye nahiyesinde kuşatılan askerlerin başına gelenlerden Enbar vilayetindeki operasyonların sorumlusu Korgeneral Reşid Felih ve Başbakan Haydar el-İbadi'yi sorumlu tutuyoruz" ifadesini kullandı. Budeyri, "Bu ikinci Spyker katliamıdır" değerlendirmesinde de bulundu.

Henüz söz konusu iddia başka kaynaklarda yer almazken Irak ordusu dün Felluce'deki askerleriyle iletişimin kesildiğini bildirmişti.