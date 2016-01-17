IŞİD Deyr ez Zor’da katliam yaptı



Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre IŞİD Deyr ez Zor'a saldırarak aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu en az 300 kişiyi katletti. Suriye hükümeti de kentin El Begaliye kasabasında yaşananları “korkunç bir katliam” olarak niteleyerek “lanetlediğini” duyurdu. Hükümete yakın bir kaynak bazılarının kafasının kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırı sonrasında IŞİD'in 400 kişiyi kaçırdığını ileri sürdü. Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdülrahman, El Begaliye'de kaçırılanların tamamının Suriye hükümetinin tarafında yer alan Sünni savaşçıların aileleri olduğunu söyledi.