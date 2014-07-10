'IŞİD denilen örgüt, gerçekten inanıyorsa bu kardeşlerimizi iade etmeleri gerekir'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen miting sonrası Erbaa ilçesinde katıldığı iftar programında, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) için ilk kez 'örgüt' ifadesini kullandı.



Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı iftar programının ardından etkinliğe katılanlara hitap eden Erdoğan, 10 Ağustos'ta Tokat'tan Türkiye'ye örnek olacak bir netice beklediğini söyledi.



2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında engeller çıkarıldığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: "2007'de yüzde 47'lik bir destekle tercihini Ak Parti'den yana kullandı. 21 Ekim 2007'de yapılan referandum ile cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayacak düzenleme yaptık. Yüzde 69 ile kabul gördü. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Bahçeli hangi yüzle milletin huzuruna gelip adayları için oy isteyecekler. Hani siz halkın Cumhurbaşkanı seçmesini istemiyordunuz. Şimdi hangi yüzle geleceksiniz halka.



Bu ikili bir istişare neticesinde adaylarını belirlemedi, ikisi kafa kafaya verdiler başka kimsenin haberi yok. Adaylarını belirlediler. Şimdi aralarında sıkıntı büyük. Siyasetle, halka hizmetle yakından uzaktan alakası olmayan bir isim tespit ettiler."

'Milletten kopuk cumhurbaşkanı dönemi sona eriyor'

10 Ağustos'ta millet muhalefete gereken dersi bir kez daha vereceklerine inandığını belirten Başbakan Erdoğan şöyle devam etti: "Millet kendi içinden bir adayı, o yüksek makama taşıyarak, hem de yüksek oyla taşıyanlar, milletin zekasıyla dalga geçenlere hiç unutulmayacak bir ibret dersi verecektir. Mesele Cumhurbaşkanın halk tarafından seçilmesi meselesi. Biz yetkiyi vekilden asılıp asıllara teslim ettik. Değişim yalnızca bundan ibaret değil. Artık bir zihniyet değişimi yaşanıyor.



Milletten kopuk, yüzü devlete yönelik Cumhurbaşkanı dönemi sona eriyor. 1950'de Demokrat Parti seçimi kazanınca sadece hükümet ve başkanı değil Cumhurbaşkanı da değişti. Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Menderes başbakan olarak Türkiye'ye uyum içinde hizmet verdiler. 1960 darbesi ile bu ortamı ortadan kaldırdılar. Cumhubaşkanı makamını devletin isteklerini yerine getirecek hale getirdiler. Merhum Özal bu anlayışa aykırı, Gül bu anlayışa karşı oldu.



Biz hem seçilme yöntemini hem de anlayışı kökten değiştiriyor, devlet ile milleti buluşturuyoruz. Aynı istikamete bakmasını sağlıyoruz. Bu yeni dönem Türkiye için son derece hayırlı bir dönem olacak. Şu anda CHP-MHP bu yeni döneme karşı çıkıyor. Milletin egemenliğinin tecelli edeceğinden korkuyorlar. O eski Cumhurbaşkanlığı modelini yaşatmak için seçime giriyorlar. Sonucu biliyorlar. Her ikisi de köşe bucak kaçıyorlar. Cesaret edip içlerinden aday çıkaramadılar. 30 Mart'ta ağır yenilgi aldılar ama ders almadılar. 10 Ağustos'ta millet anlayacakları bir ders verecek onlara."

IŞİD'e ilk kez 'örgüt' dedi

Ortadoğu ülkelerinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, Musul'da alı konulan Türk Konsolosluğu görevlilerinin bırakılması için çağrıda bulundu. IŞİD'den ilk kez örgüt olarak bahseden Erdoğan, "Şu mübarek Ramazan ayında IŞİD denilen örgüt, eğer gerçekten inanıyorlarsa artık bu kardeşlerimizi ülkelerine iade etmeleri gerekir. Bunu bekliyoruz" dedi.

Dünya Kupası yarı finalinde düdük çalan milli hakemimiz Cüneyt Çakır'ı da tebrik eden Başbakan Erdoğan, "Milli takımmıızla olmasa da hakemlerimizle Dünya Kupasında temsil ediyoruz. Milli hakemimiz Çakır'ın bu başarılı yönetimlerle bugün Hollanda-Arjantin maçını yönetmesi bizim için iftihar meselesi. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Yöneteceği maçta başarılar diliyorum" diye konuştu.