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Dünya

IŞİD, CENTCOM'u hackledi, ABD'nin savaş senaryolarını yayınladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın hesaplarını hackleyen IŞİD, Çin ve Kore'ye ait olduğu iddia edilen bazı savaş senaryolarının haritalarını paylaştı

12 Ocak 2015 22:06

IŞİD sempatizanı bilgisayar korsanları, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Twitter ve YouTube hesaplarını hack'leyerek bazı savaş senaryoları olduğu iddia edilen bazı haritaları paylaştı. IŞİD'li bilgisayar korsanları, saldırıların süreceği mesajını da verdi.

CENTCOM’un sadece Twitter hesabını değil, tüm ağlarını ele geçirdiğini iddia eden IŞİD hackerları, “Amerikalı askerler arkanızı kollayın, geliyoruz. IŞİD çoktan bilgisayarlarınıza girdi, hem de tüm askeri üslerinizde” mesajlarını paylaştı.

Diken.com.tr'nin haberine göre, CENTCOM yetkililerinin e-posta adresi ve telefon numaralarının göründüğü bazı belgeleri tweet atan hackerlar, ayrıca ABD’nin Savunma Bakanlığı Pentagon’un da ağalarına girdiğini öne sürdü.

 

Çin ve Kuzey Kore'ye ait savaş senaryoları yayınlandı

 

Ele geçirdikleri hesaptan Pentagon’un Çin ve Kore’ye dair senaryoları olduğu iddia edilen bazı haritalar paylaşan IŞİD’li sanal korsanlar, ‘siber cihad‘ adını verdikleri saldırıların devam edeceğini duyurdu.

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