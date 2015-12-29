"IŞİD 'Büyük Avrupa saldırısı' hazırlığında" iddiası

IŞİD’in intihar timini Libya üzerinden İtalya’ya gönderdiği ve saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Koalisyon güçleri içinde yer alan ülkelere karşı eylemler yapmaya başlayan IŞİD’in yılbaşı ya da yeni yıla yakın günlerde “Büyük Avrupa saldırısı” hazırlığında olduğu iddia edildi. Bu eylem çerçevesinde örgütün, henüz Avrupa’da yerleri tam olarak belirlenemeyen kiliselerle eğlence amacıyla toplanılan yerleri hedef aldığı ve intihar saldırısı düzenlemeyi amaçladığı belirtildi. Türkiye’ye giren 5 kişilik IŞİD grubu için güvenlik birimlerine uyarı gönderildi.

Suriye’de kontrolü altındaki çatışma bölgelerine yönelik koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonrasında misilleme eylemlerine başlayan Paris’te eş zamanlı eylemlerle son yılların en büyük terör saldırısını düzenleyen terör örgütü IŞİD’in, yılbaşı ya da yeni yıla yakın günlerde Avrupa’da büyük bir eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi. Milliyet’ten Tolga Şardan'ın haberine göre, IŞİD’in son dönemde eylemlerinin artırması nedeniyle çatışma bölgelerindeki faaliyetlerini yoğunlaştıran istihbarat birimleri, örgütün yeni planı hakkında önemli bilgilere ulaştı.

Çatışma bölgelerindeki IŞİD militanlarının kimliklerine ulaşmayı hedefleyen istihbarat birimleri geçtiğimiz günlerde önemli bir bilgi edindi. Buna göre, koalisyon güçleri içinde yer alan ülkelere karşı eylemler yapmaya başlayan IŞİD’in yılbaşı ya da yeni yıla yakın günlerde “Büyük Avrupa saldırısı” hazırlığında olduğunu tespit etti.

Bu eylem çerçevesinde örgütün, henüz Avrupa’da yerleri tam olarak belirlenemeyen kiliselerle eğlence amacıyla toplanılan yerleri hedef aldığı ve intihar saldırısı düzenlemeyi amaçladığı anlaşıldı.

500 kişi eğitildi

İstihbarat birimleri, IŞİD’in ABD’deki 11 Eylül saldırılarına benzer biçimde eylem yapmayı hedeflediği ve bu amaçla en az 500 kişilik IŞİD’linin çatışma bölgelerinde eğitime alındığı ve bu grubun büyük bölümünün Eylül-Ekim döneminde Libya üzerinden İtalya’ya gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Avusturya polisi, önceki gün yılbaşına kadar Avrupa başkentlerinde olası bir terör eylemi gerçekleşebileceği uyarısını yapmıştı. Viyana polisi açıklamasında, uyarının, ismi verilmeyen bir “dost” istihbarat servisinden geldiği ve buna göre yılbaşından önce Avrupa başkentlerinde muhtemel bir terör saldırısı düzenlenebileceği belirtilmişti. Benzer istihbaratın bütün Avrupa başkentlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, bazı potansiyel saldırganların isimlerinin belirlendiği, ancak şimdiye kadar yapılan incelemelerde somut bir sonuca ulaşılmadığı vurgulanmıştı.

Türkiye de alarmda

İstihbarat birimlerinin, geçen Kasım ayı içinde beş kişilik IŞİD grubunun Şanlıurfa’dan Mersin’e gittiğini belirlediği de ortaya çıktı. Beş kişilik grubun liderliğini IŞİD’in merkezi Rakka’da yaşayanSuriyeli Haşan Al Talab’ın (33) yaptığını belirleyen istihbarat birimleri, Al Talab’ın eşinin de yine grupla birlikte hareket ettiğini tespit etti.

Güvenlik birimleri, yaşanan süreç ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle Al Talab ve beraberindekilerin yeni yıl kutlamaları ile bağlantılı olabileceği değerlendirmesini yaparken, yurt genelindeki güvenlik birimleri arka arkaya gönderilen yazılarla uyarıldı.

