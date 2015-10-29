IŞİD bu kez de bir askeri üssü hedef alacakmış

IŞİD’in Amasya Merzifon’daki 5. Ana Jet Üssü’ne saldırı düzenlemeye hazırlandığı açıklandı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, Gaziantep’te hücre tipi örgütlenen IŞİD’in hedefinde bir askeri üssün de bulunduğunu belirtti. Alınan bilgiye göre örgüt, Amasya Merzifon’daki 5. Ana Jet Üssü’ne saldırı yapmaya hazırlanıyordu. Dijital veriler üzerinde yapılan incelemede 5. Ana Jet Üssü’ne ilişkin bilgilere ulaşıldı. Bu üsse saldırıda da Ankara ve Suruç’ta olduğu gibi canlı bombaların kullanılacağı belirlendi. Amasya’nın Merzifon İlçesi’ne konuşlu bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 151. Tunç ve 152. Akıncı filolarına bağlı F-16/C ve F-16/D savaş uçakları görev yapıyor. 151. Filo, 12 F-16 filosu arasında en farklı göreve sahip filo. 151. Filo, Suriye sınırındaki devriye uçuşlarında da görev alıyor.