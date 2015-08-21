IŞİD bin 500 yıllık manastırı buldozerle yıktı!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Suriye'nin Karyateyn ilçesindeki 1500 yıllık tarihi Mar Elian manastırını yıktığını duyurdu.

Onedio'da yer alan habere göre, 5 Ağustos’ta ele geçirilen tarihi manastırın buldozerlerle yıkıldığı açıklandı. Karyatayn yakınlarında bulunan kilise yıkılmadan önce militanlar tarafından yağmalandı.

IŞİD manastırın buldozerle yerle bir edilme görüntülerini internet sitesinde yayınladı.

IŞİD'in yıkma gerekçesi

IŞİD, eyleme gerekçe olarak "manastırda Tanrının yanı sıra Aziz Elian'a tapınılmasını" gerekçe gösterdi. Manastıra adını veren Aziz Elian, M.S. 3. yüzyılda ölmüş, kilise tarafından aziz mertebesinde değerlendirilmişti.

M.S. 4. yüzyılda yapımına başlanan manastır geçen yüzyıllarda sık sık restorasyondan geçmişti. Manastır, Suriye Katolik Kilisesi'nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyordu. Aziz Elian'ın onuruna 9 Eylül'de düzenlenen kutlamalara her yıl binlerce kişi katılıyordu.

1600 yıllık Mar Elian manastırının yapımına M.S. 4. yüzyılda başlanmıştı.

Manastır rahibi kaçırıldı

Manastır bir süre çatışmalardan kaçanlara ev sahipliği yaptı. Bunların büyük kısmını Müslümanlar oluşturuyordu.

Manastır rahibi Jacques Murad mayıs ayında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Eylemin ardında IŞİD'in bulunduğu tahmin ediliyor. İtalyan cizvit rahip Paolo Dall'Oglio da iki yıl önce Suriye'de kaçırılmıştı.

110 kişi Rakka'ya götürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, IŞİD Karyatayn'ı ele geçirdikten sonra büyük kısmı Hrıstiyan 230 kişiyi kaçırdı. Bunlardan 48'i serbest bırakıldı.

Kaçırılan 110 kişinin IŞİD'in "başkent" ilan ettiği Rakka'ya götürüldüğü tahmin ediliyor. Geri kalan 70 dolayında kişinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki antik Palmira kentini ele geçiren IŞİD kentin baş arkeoloğu Halid Esad'ı öldürmüştü. Palmira'da uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalarıyla bilinen 82 yaşındaki arkeolog Halid Esad'ın cesedi Palmira'nın harabelerine asılmıştı.