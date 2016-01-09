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IŞİD belgeseli çeken Suriyeli gazetecinin ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Naji Jerf, IŞİD belgeseli çektiği Gaziantep'te öldürülmüştü

09 Ocak 2016 23:35

IŞİD tarafından öldürüldüğü iddia edilen Suriyeli gazeteci Naji Jerf'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheliye yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi daha yakalandı. 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, geçen ay Gaziantep kent merkezinde Naji Jerf'in öldürülmesiyle ilgili iki gün önce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda kendisine yardım yataklık ettiği öne sürülen 2 kişi daha yakalandı.

Bu kişilerin sorgularında katil zanlısına ev tuttukları, yardım ve yataklık yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Suriyeli aktivist Naji Jerf, 27 Aralık 2015'te İncilipınar mahallesinde IŞİD üyelerinin silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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