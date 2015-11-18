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Dünya

IŞİD, Rus uçağını düşüren bombanın görüntülerini yayınladı

"Sina üzerinde ilk olarak bir Batı uçağını düşürmeyi planlıyorduk. Rusya Suriye'de hava saldırılarına başlayınca hedefi Rusya olarak değiştirdik"

18 Kasım 2015 20:10

Mısır'daki Sina Yarımadası üzerindeyken düşürülen Rus uçağıyla ilgili bir açıklama yapan IŞİD, "Sina üzerinde ilk olarak bir Batı uçağını düşürmeyi planlıyorduk. Rusya Suriye'de hava saldırılarına başlayınca hedefi Rusya olarak değiştirdik" dedi. Örgüt, uçağı düşürdüğünü öne sürdüğü bombanın fotoğrafını da yayımladı. Rus istihbarat servisi FSB, 224 yolcuyla düşen Airbus A-321 tipi uçağın terör saldırısı sonucu düştüğünü duyurmuştu.

Reuters’ın haberine göre, Şarm el-Şeyh Havalimanı’ndaki güvenlik açığından yararlanarak uçağa bomba soktuklarını iddia eden örgüt, uçağı düşürdüğünü öne sürdüğü bombanın fotoğrafını da Dabık dergisinde yayımladı. Dergide, hayatını kaybeden Ruslara ait olduğu iddia edilen pasaportların da fotoğrafı yer aldı.

IŞİD militanlarının dergisinde, örgütün daha önce serbest bırakılmaları karşılığında fidye talep edilen Çinli ve Norveçli iki adamın infaz edildiği belirtildi. 48 yaşındaki Oslolu Ole Johan Grimsgaard-Ofstad ve 50 yaşındaki Pekinli Fan Jinghui'nin "kafir millet ve örgütler tarafından terk edildikten sonra öldürüldüğünü" belirten örgüt, iki kişiyi ne zaman esir aldığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. 

Dergide, örgütün rehin tuttuğu İngiliz gazeteci John Cantlie'ye ait olduğu öne sürülen bir makale de yer aldı. 2012’nin Kasım ayında, IŞİD'in geçen yıl Ağustos'ta infaz ettiği ABD’li James Foley’yle birlikte esir alınan Cantlie, örgütün Kobani, Musul ve Halep’te çektiği videolarda görülmüştü.

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