IŞİD başkonsolosluk binasını üs yaptı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından ele geçirilen Türkiye’nin Musul’daki başkonsolosluk binasının, örgütün Musul’daki karargâhı olarak kullanıldığı iddia edildi.

Al Monitor internet gazetesinin haberine göre, IŞİD'in baskın yapıp Musul Başkonsolosu da dahil 49 Türk'ü rehin aldığı olaydan sonra binayı merkez olarak kullanmaya başladı.

Haber sitesinin Musul Valisi Atheel el Nucaifi ile yaptığı telefon görüşmesinde doğruladığı habere göre IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi de başkonsolosluk binasında uzun saatler geçiriyor.

Hatta geçtiğimiz haftalarda yayınlanan videoda Bağdadi’nin Musul’daki bir camide yaptığı konuşmanın ardından, camiden çıkıp başkonsolosluk binasına gittiği iddia ediliyor.