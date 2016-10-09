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IŞİD Başika'daki üsse saldırdı

Irak Parlamentosu "Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılması" yönünde karar almıştı

09 Ekim 2016 17:55

Irak'ta Türk askerinin bulunduğu Başika yakınında bulunan Gedu üssüne IŞİD üyeleri tarafından topla ateş açıldı. Üste bulunan askerler tarafından karşı ateş açılması sonucunda IŞİD'e ait top mevzisi imha edildi.

Ayrıca üs bölgesine gönderilen IŞİD'e ait bir insansız hava aracı da stringer füzeleriyle ateş altına alındı ve düşürüldü.

Öte yandan Irak Parlamentosu "Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılması" yönünde karar almış, kararda "Aldığımız karar Türk güçlerinin 'işgalci güçler' olarak sayılması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor" ifadesi yer almıştı. Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi de bugün yaptığı açıklamada Başika’daki Türk askerlerinin Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini öne sürdü. Büyükelçi Alevi, "Türkiye toprak bütünlüğümüze saygı göstermeli. Eğer bu konuda geri adım atmazlarsa tavrımız farklı olur" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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