IŞİD, Başika Kampı'nda bir Türk tankını füzeyle vurdu

IŞİD, Kuzey Irak'ta Türk askerinin olduğu Başika Kampı'nı korumakla görevli bir Türk tankını füzeyle vurdu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından Türk tankına saldıran IŞİD'lilerin bulunduğu binanın vurulduğu bildirildi. Başika'daki operasyonda 10, operasyondan kaçmaya çalışan 22 IŞİD'linin öldürüldüğü aktarıldı.

IŞİD'e bağlı A'amaq Haber Ajansı, Musul'un Başika bölgesinde konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tankı güdümlü füze ile vurduklarını ileri sürerek, olaya dair bir video yayınladı. Tankın paletine çarpan füze daha sonra periskopa zarar verdi. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken tank da önemli bir yara almadı.

Sputnik’in haberine göre, tanksavar füzesiyle vurulan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait M-60 tankından Başika Kampı’nda 20 adet bulunduğu bildirildi. IŞİD'e karşı Kuzey Irak'taki unsurları eğitmek üzere bölgede görevlendirilen Türk askerlerini korumak üzere Tekirdağ Mekanize Tugayı'ndan gönderilen tanklar, Silopi üzerinden Irak'a geçirilmişti. Başika Kampı daha önce 3 kez IŞİD saldırılarının hedefi olmuştu.

TSK'dan IŞİD açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Başika'da IŞİD tarafından vurulduğu iddia edilen tank ile ilgili açıklama yaptı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"18 Nisan 2016 tarihinde saat 16.15 sularında BAŞİKA bölgesindeki GEDU Üs bölgemizin 4-5 km ilerisindeki İleri Emniyet unsurlarımızın yer aldığı bölgeye DAEŞ unsurlarınca CORVET tipi Tanksavar silahı ile saldırıda bulunulmuş, saldırıda tank üzerinde bulunan reaktif zırhlar (tankın ana gövdesini ve merminin içeri nüfuzunu önleyen özel bir zırh sistemi) mermiyi püskürtmüş ve tank ve içindekiler zarar görmemiştir.

"Sadece reaktif zırhlar patlama etkisiyle havaya fırlamıştır. Periskopta hasar meydana gelmiştir. Görüntüde havaya fırlayan parçalar reaktif zırh parçalarıdır. Müteakiben aynı tank mevzi değişitirerek füzenin geldiği teras bölgesindeki teröristlerin bulunduğu binayı görerek atılan 8 mermi ile havaya uçurmuş ve 10 DAEŞ teröristi burada etkisiz hale getirilmiştir.

"Bina ve civarındaki teröristlerden kurtulanlar orada bulunan araçlar (7 araç ve 4 motosiklet)) ile kaçmaya çalışmışlardır. Yapılan atışlarla 5 araç ve 3 motosiklet hareket halindeyken imha edilmişlerdir. Buradakilerle birlikte toplam 32 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Müteakiben bölgede tespit edilen DAEŞ hedefleri vurulmaya devam etmektedir.



"Tank görüntüsünde sivil gözüyle bakıldığında büyük bir tahribat olabileceği izlenimi oluşması normaldir; ancak tankın reaktif zırhları hem tankın ana gövdesini hem de içindekileri korumuştur. Tek askerimizin burnu dahi kanamamıştır."