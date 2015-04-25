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Dünya

'IŞİD, Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı, yeni lideri açıkladı'

Irak medyasının IŞİD komutanlarına dayandırdığı iddia...

25 Nisan 2015 13:46

Irak medyası, Bağdadi'nin ölümünden sonra IŞİD militanlarının yeni liderinin Ebu Ala Al-Afri lakabını alan Abdurrahman Mustafa al-Şeyhlar olduğunu duyurduğunu öne sürdü.

Irak haber ajansı Waradana'ya konuşan bir kaynak, "Örgüt komutanları, birkaç gün önce ABD'nin hava saldırısında yaralanan Bağdadi'nin ölümünü doğruladı. Bağdadi, yaralandıktan sonra götürüldüğü Suriye'nin Rakka kentinde özel doktorun kucağında öldü" diye bildirdi.

IŞİD komutanlarının Musul yakınlarındaki Telafer kentinde Saddam Camisi'nde yeni "Halife"ye biat ettiği belirtildi.

 

IŞİD'in yeni lideri Afri

 

Irak medyası, IŞİD militanlarının yeni liderinin Ebu Ala Al-Afri lakabını alan Abdurrahman Mustafa al-Şeyhlar olduğunu duyurdu.

Telafer doğumlu Afri, fizik öğretmenliği ve ilahiyat eğitimini almasına rağmen dolmuş şoförlüğü yaparak para kazanıyordu. 1990'lı yıllarda, Telafer'in ilk tekfirci ve cihat ideolojisinin öğreticisi oldu. Afri'nin çoğu zaman gizli bazen de açık şekilde Büyük Pazar Camisi'nde vaaz verdiği ifade ediliyor.

ABD işgal ordusunun baskıları yüzünden 2004'te memleketinden kaçan Afri, El-Kaide'ye katıldı. El Kaide'nin Irak'taki danışma kurulunun başkanlığını da yapmış olan Afri, bir dönem Amerikalılar tarafından göz altına alınmıştı ancak belli bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

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