IŞİD, Avrupa saldırılarının hazırlıklarına 2014'te başlamış

Paris ve Brüksel saldırılarından çok daha önce IŞİD'in Avrupa'yı vuracağı belirlendi. New York Times'ın, ele geçirdiği dinleme kayıtları, sorgu tapeleri ve mahkeme tutanaklarına dayanarak yaptığı haberde “IŞİD’in bir kolu, Paris saldırılarının en az iki yıl öncesinden beri Avrupa’yı vurmayı takıntı haline getirmişti. Aradaki sürede grup Suriye’de eğittiği militanları küçük saldırılar düzenlemeleri için Avrupa’ya gönderdi, asıl amaç güvenlik mekanizmasının limitlerini sınamaktı. Bu sırada gelecekteki kanlı saldırıların hazırlığı yapılıyordu.”

Münferit sandılar

Örneğin bu grup, IŞİD saflarına katılan Fransa vatandaşı bilgisayar teknisyeni Reda Hame’yi (29) bir hafta içinde tüfek kullanma, insan siluetine el bombası atma eğitiminden geçirip geçen yaz terör saldırısı düzenlemesi emriyle Suriye’den Fransa’ya gönderdi. Hame’den sorumlu “Baba” kod isimli şef, Fransız militanı Türkiye sınırına bırakıp “mümkün olduğu kadar çok sivile ateş etmesi ve güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonunda ‘şehit’ olana dek çok sayıda rehine alması” tavsiyesiyle yolcu etti. Avrupa’daki IŞİD militanları, Paris saldırılarının beyni kabul edilen ve sonrasında öldürülen Abdelhamid Abaaoud’u “Baba” kod ismiyle tanıyordu.

Yetkililer, bugünden geçmişe baktıklarında, Avrupa’da böyle bir terörist makinesinin işaretlerinin aslında 2014 başından beri okunabilir hale geldiğini söylüyor. Ama o dönemde karşılaşılan her komplo münferit diye geçiştirilmiş, IŞİD bağlantısı ya görmezden gelinmişti. ABD ordusunun istihbarat servisini 2012-14 arası yönetmiş Michael T. Flynn “Tüm bunlar birden bire ortaya fırlamadı. IŞİD’ciler 2012’de Suriye’ye geçtiklerinden beri dış saldırılar düşünüyordu” dedi.

Ağustosta Paris’te saldırı düzenleyemeden yakalanan Hame’nin 2014 ile 2015’in ilk yarısında Avrupa’ya geri gönderilen 21 eğitimli militandan biri olduğu ortaya çıktı. Paris ve Brüksel saldırganları gibi bunlar daFransa ya da Belçika vatandaşlarıydı.

Hedef Yahudiler

Çoğu Yahudileri de kapsayan hedeflere saldırmaya hazırlanırken yakalandı, üstlerinden maket bıçakları, otomatiks silahlar, walkie-talkiler, tek kullanımlık cep telefonları ve TATP yapımında kullanılan kimyasallar çıktı.

Türkiye üzerinden akın eden Avrupalı yabancı savaşçıları bünyesine kattıkça serpilen bu kolun uluslararası terörizm işine girdiğinin ilk ipucu, 3 Ocak 2014’te Yunan polisinin Türkiye sınırı yakınındaki Orestiada’da durdurduğu taksiden Suriye’den dönmüş Fransız vatandaşı İbrahim Boudina’nın çıkması ve valizinde “Allah Adına Nasıl Bomba Yapılır” başlıklı Fransızca bir elkitabı bulunmasıydı. Hakkında Avrupa çapında tutuklama emri olmadığından bırakılan, fakat Fransa istihbaratı tarafından takip edilen Boudina’nın annesine Suriye’den açılan telefonda “Oğlunu bir görev için gönderdik” denildiği saptandı. Ve Boudina 11 Şubat 2014’te Cannes’da yakalandığında, dolabındaki üç meşrubat kutusundan Paris ve Brüksel saldırılarında kullanılan patlayıcı olan TATP’den çıktı. Nihayet Kasım 2015’te “Cannes-Torcy hücresinin” 20 üyesi içinde yargılanmaya başlandığında Boudina’nın 2013’te Suriye’ye gittiği kayıtlara geçti. Boudina, Suriye’de IŞİD’e katılan ve terörizm amacıyla geri dönen ilk Avrupa vatandaşıydı. Ama tüm bu bağlantılar bürokratik belgeler içinde kaybolmuş ve sonraki vakalar için uyarı olamamıştı.