T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD ardında toplu mezarlar bıraktı

Terör örgütü IŞİD’in Irak’ta geriletilmesi uluslararası arenada başarı olarak nitelendiriliyor. Ancak IŞİD’in ardında bıraktığı şiddetin izleri de ortaya çıkıyor.

07 Mayıs 2016 14:34


Geçtiğimiz aylarda Irak'ın pek çok bölgesinden çekilen terör örgütü IŞİD, ardında 50'den fazla toplu mezar bıraktı.

BM'nin Irak özel elçisi Jan Kubis, New York'ta Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, IŞİD'in eski egemenlik bölgelerinde ortaya çıkan durumun korkunç bir suç olduğunu kaydetti.

Kubis, toplu mezarların Irak Ordusu'nun ABD destekli saldırıları nedeniyle ülkenin pek çok bölgesinden çekilmesinin ardından geçen ay ortaya çıkarıldığını belirtti.

Ramadi'de nisan ayı ortasında bir futbol sahasında i.inde yaklaşık 40 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar bulunduğu açıklandı.

Kubis, Irak'ta durumun daha da kötüleşmesi olasılığına karşı da uyarıda bulundu. Irak halkının üçte birinin (yaklaşık 10 milyon kişi) yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kubis, acil yardıma muhtaç insanların sayısının daha da artabileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TerörIŞİD IrakIŞİDIrakJan Kubis New York Güvenlik KonseyiIrak Ordusu ABDKubisDeutsche Welle Türkçe afp/ape BS/SÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24