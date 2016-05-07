IŞİD ardında toplu mezarlar bıraktı



Geçtiğimiz aylarda Irak'ın pek çok bölgesinden çekilen terör örgütü IŞİD, ardında 50'den fazla toplu mezar bıraktı.

BM'nin Irak özel elçisi Jan Kubis, New York'ta Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, IŞİD'in eski egemenlik bölgelerinde ortaya çıkan durumun korkunç bir suç olduğunu kaydetti.

Kubis, toplu mezarların Irak Ordusu'nun ABD destekli saldırıları nedeniyle ülkenin pek çok bölgesinden çekilmesinin ardından geçen ay ortaya çıkarıldığını belirtti.

Ramadi'de nisan ayı ortasında bir futbol sahasında i.inde yaklaşık 40 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar bulunduğu açıklandı.

Kubis, Irak'ta durumun daha da kötüleşmesi olasılığına karşı da uyarıda bulundu. Irak halkının üçte birinin (yaklaşık 10 milyon kişi) yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kubis, acil yardıma muhtaç insanların sayısının daha da artabileceğini söyledi.