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'IŞİD, AKP'nin gayri meşru çocuğudur'

IŞİD'in güçlenmesinden AKP'yi sorumlu tutan CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 'Bonzai nasıl AKP ürünü ise IŞİD de AKP'nin mahsulüdür' dedi

08 Ekim 2014 20:08

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, IŞİD'in Kobanê'ye saldırısının yurt genelinde protesto edilmesi sırasında çıkan olaylar ile ilgili basın açıklaması yaptı. Özkes konuşmasında, "Maalesef bayram, bayram olarak geçmedi. Bayram hiç de yaşanmaması gereken şekilde yaşandı. Bunun en önemli nedeni savaş tezkeresinin bayramdan önce çıkartılmış olmasıydı" dedi.

 

'IŞİD Kobanê'de AKP Türkiye'de kan döktü'

 

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, "Kurban Bayramı'nda IŞİD'in her türlü vahşete devam ettiğini" belirten Özkes açıklamasında, "IŞİD Kobanê'de, AKP Türkiye'de kan döktü. Bonzai nasıl AKP ürünü ise IŞİD de AKP'nin mahsulüdür. IŞİD AKP'nin gayrı meşru çocuğudur. AKP kendine Müslüman olarak para işlerini idare ediyor. Hani analar ağlamayacaktı? AKP bayramda dahi anaları ve babaları ağlattı. 16 insan hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Birçok ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi" dedi.

 

'AKP, hem içte hem dışta çökmüştür'

 

Özkes yaşananların ortada olduğunu belirterek, "AKP IŞİD'e dokunamaz. AKP hem iç hem de dış politikada çökmüştür. 12 Eylül'ün 28 Şubat'ın ürünü olan AKP zihniyeti, AKP iktidarı aslına rücu etti ve sokağa çıkma yasağı getirdi. AKP ülkeyi yönetememektedir. Tüm vatandaşlarımızdan sakin olmalarını ve sağduyulu olmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

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