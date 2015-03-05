T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD: ABD'li intihar bombacımız Irak ordusuna saldırdı

IŞİD, ABD vatandaşı olan bir intihar bombacısının Irak ordusuna saldırdığını iddia etti

05 Mart 2015 11:57

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), ABD vatandaşı olan bir intihar bombacısının, Tikrit kentini geri almak için pazartesi operasyon başlatan Irak ordusundan bir grup askere saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Rusya kaynaklı Sputniknews internet sitesinin haberine göre, Propaganda için kullanılan bir radyo kanalından açıklama yapan örgüt, “Kardeşimiz Edu Davud el Amriki (Allah onu huzuruna kabul etsin) patlayıcı dolu bir araçla kendini havaya uçurdu” ifadesini kullandı. ‘El Amriki’, ‘Amerikalı’ anlamına geliyor.

IŞİD söz konusu bombacının kimliği hakkında daha fazla bilgi vermedi. Ardından IŞİD bağlantılı sosyal medya hesaplarında el Amriki’nin yalnızca gözleri görünen bir fotoğrafı paylaşıldı.

 

İddia doğruysa, IŞİD'in ilk ABD'li intihar bombacısı

 

İddia doğruysa, el Amriki adı verilen terörist, IŞİD safında savaşırken intihar saldırısı düzenleyen ilk ABD vatandaşı olarak kayıtlara geçecek. ABD’li yetkililer, 180’e yakın ABD vatandaşının IŞİD’e katıldığını, yaklaşık 40’ının da geri döndüğünü açıklamıştı.

ETİKETLER

ışidabdintihar bombacısıtikritırakordusaldırı

İlgili Haberler

'IŞİD, Kürt anneye oğlunun cesedini yedirdi'

Esir çocuğunu kurtarmak için IŞİD'in ele geçirdiği Musul'daki karargâhına giden bir anneye oğlunun cesedini yedirdiği öne sürüldü

Niğde IŞİD davasından fuhuş çıktı!

Niğde Ulukışla'da, IŞİD'in 3 üyesinin saldırısı sonrası açılan dava dosyasına fuhuş tapeleri girdi

Irak'ta IŞİD'e karşı başlatılan operasyona Türkiye'den askeri yardım

Türkiye, IŞİD'e karşı operasyon başlatan Irak'a iki uçak dolusu askeri yardım gönderdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24