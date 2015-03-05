IŞİD: ABD'li intihar bombacımız Irak ordusuna saldırdı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), ABD vatandaşı olan bir intihar bombacısının, Tikrit kentini geri almak için pazartesi operasyon başlatan Irak ordusundan bir grup askere saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Rusya kaynaklı Sputniknews internet sitesinin haberine göre, Propaganda için kullanılan bir radyo kanalından açıklama yapan örgüt, “Kardeşimiz Edu Davud el Amriki (Allah onu huzuruna kabul etsin) patlayıcı dolu bir araçla kendini havaya uçurdu” ifadesini kullandı. ‘El Amriki’, ‘Amerikalı’ anlamına geliyor.

IŞİD söz konusu bombacının kimliği hakkında daha fazla bilgi vermedi. Ardından IŞİD bağlantılı sosyal medya hesaplarında el Amriki’nin yalnızca gözleri görünen bir fotoğrafı paylaşıldı.

İddia doğruysa, IŞİD'in ilk ABD'li intihar bombacısı

İddia doğruysa, el Amriki adı verilen terörist, IŞİD safında savaşırken intihar saldırısı düzenleyen ilk ABD vatandaşı olarak kayıtlara geçecek. ABD’li yetkililer, 180’e yakın ABD vatandaşının IŞİD’e katıldığını, yaklaşık 40’ının da geri döndüğünü açıklamıştı.