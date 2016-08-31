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Dünya

"IŞİD 4 kişinin ağzını dikti!"

Musul kentinde yaşanan olayda, Irak ordusunun başarılarını öven 4 kişinin, terör örgütü tarafından cezalandırıldığını belirtildi

31 Ağustos 2016 21:13

Irak'ın Musul kentinde, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD militanlarının, kendi aralarında sohbet ederken Irak ordusunun başarılarını öven 4 kişinin ağzını diktiği belirtildi. 

Sputnik’in haberine göre, bir Musullu, kentteki IŞİD casuslarının Irak ordusunun zaferlerinden söz eden kişileri rapor ettiğini ve bu kişilerin kamuoyu önünde cezalandırıldığını ifade etti. Halkın Irak ordusuna duyduğu güven nedeniyle militanlar arasında endişenin hakim olduğunu belirten kaynak, ordunun son dönemde kazandığı zaferler hakkında konuşan 4 kişinin ağzının tellerle dikildiğini aktardı. Kaynak, "Teröristler, halkın gözünü korkutmak amacıyla ağzı dikili kişileri bir arabanın arkasına oturtarak kentte gezdirdiler" diye anlattı. 

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IrakMusulIŞİDIrak ordusu

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