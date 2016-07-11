"IŞİD, 3 ilde Kürt gazetecilere, kamu görevlilerine ve askeri yetkililere suikast düzenlemeyi planlıyor"

Milliyet gazetesi, IŞİD’in, Ankara, İstanbul ve İzmir’de çalışan Kürt asıllı kamu görevlileri, gazeteciler, askeri yetkililer ve istihbarat görevlilerine yönelik suikast tarzı eylemler gerçekleştirmeyi planladığını öne sürdü. "IŞİD'in yeni güzergahı" başlığıyla yayımlanan haberde, "30 Haziran tarihli yazıda, Ankara veİstanbul’daki IŞİD’lilerin kamu binaları, askeri ve emniyet birimlerine ait yerlere patlayıcı yüklü araçlarla saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi. Aynı yazıda, IŞİD’in, Ankara, İstanbul ve İzmir’de çalışan Kürt asıllı kamu görevlileri, gazeteciler, askeri yetkililer ve istihbarat görevlilerine yönelik suikast tarzı eylemler gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi" dendi.

Haberde ayrıca, IŞİD'in Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi hedefine aldığı, Avrupa'ya gidecek intihar eylemlerini de Azerbaycan, Kıbrıs ve Gürcistan üzerinden aktardığı iddia edildi.

Tolga Şardan'ın "IŞİD'in yeni güzergahı" başlığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2016) haberi şöyle:

Atatürk Havalimanı’ndaki saldırı sonrasında il emniyet müdürlüklerine yapılan uyarıda örgütün yeni hedefleri konusunda bilgilendirme yapıldı. 30 Haziran tarihli yazıda, Ankara ve İstanbul’daki IŞİD’lilerin kamu binaları, askeri ve emniyet birimlerine ait yerlere patlayıcı yüklü araçlarla saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi. Aynı yazıda, IŞİD’in, Ankara, İstanbul ve İzmir’de çalışan Kürt asıllı kamu görevlileri, gazeteciler, askeri yetkililer ve istihbarat görevlilerine yönelik suikast tarzı eylemler gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Türkiye ile Avrupa ülkelerinde terör eylemlerine ağılık veren IŞİD’in, eylemcileri Azerbaycan,Kıbrıs ve Gürcistan üzerinden sevk etmeye başladığı ortaya çıktı. IŞİD’in son dönemde Azeri ve Kuzey Kafkasyalı eylemcilerinin Türkiye ve Azerbaycan’da eylem yapmak için görevlendirdiği belirlendi.

Atatürk Havalimanı’na yönelik terör eylemi sonrasında yeniden dünya ve kamuoyunun gündemine giren IŞİD’in, yeni eylemleriyle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, istihbarat birimleri, Suriye’deki faaliyetleri gerileyen IŞİD’in kaolisyon güçlerinin operasyonları nedeniyle hem Avrupa ülkelerini hem de Türkiye’yi eylem hedefine aldığını tespit etti. Türk istihbarat birimlerinin, yabancı ülkelerin istihbarat birimleriyle yaptığı ortak çalışmalar sonrasında, IŞİD’in, son dönemde Avrupa ve Türkiye’ye “intihar eylemcileri” gönderildiği ortaya çıkarıldı.

25 kişilik grup

IŞİD’in söz konusu canlı bomba eylemleri için görevlendirdiği elemanların aktarımını yeni güzergahlar üzerinden yaptığı saptandı. Buna göre, Avrupa’ya gidecek IŞİD’lilerin Azerbaycan, Kıbrıs ve Gürcistan üzerinden aktarıldığı tespit edildi. İstihbarat birimleri, Türkiye’nin IŞİD’e yönelik askeri faaliyetleri ve örgüte katılmak isteyenleri yakalaması nedeniyle hedef alınmaya devam edileceği bilgisine ulaştı. Aynı kapsamda, Türkiye’deki operasyonlarda pek çok IŞİD’linin kimliğinin deşifre olması nedeniyle 20-25 kişilik yeni bir grup oluşturulduğu, bu grubun kısa süre önce Türkiye’ye aktarılmaya çalışıldığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu gelişmelerle ilgili geçen nisanda il emniyet müdürlüklerine uyarı yazısı gönderdi.

Azeri IŞİD’liler

Emniyet Genel Müdürlüğü, haziranda ayında il emniyet müdürlüklerine gönderdiği başka bir yazıyla Azeri ve Kafkas kökenli IŞİD eylemcilerine karşı uyardı. Azeri ve Kuzey Kafkasyalı eylemcilerin Türkiye ve Azerbaycan’da canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planladıkları belirtilen yazıda, söz konusu IŞİD’lilerin Azerbaycan’daki saldırılarının polislere ve aile fertlerine yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Suikast tarzı eylemler

Bu arada, Atatürk Havalimanı’ndaki saldırı sonrasında il emniyet müdürlüklerine yapılan uyarıda örgütün yeni hedefleri konusunda bilgilendirme yapıldı. 30 Haziran tarihli yazıda, Ankara veİstanbul’daki IŞİD’lilerin kamu binaları, askeri ve emniyet birimlerine ait yerlere patlayıcı yüklü araçlarla saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi. Aynı yazıda, IŞİD’in, Ankara, İstanbul ve İzmir’de çalışan Kürt asıllı kamu görevlileri, gazeteciler, askeri yetkililer ve istihbarat görevlilerine yönelik suikast tarzı eylemler gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.