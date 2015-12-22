IŞİD 2015'te elindeki toprakların yüzde 14'ünü kaybetti

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu IHS Janes'in raporuna göre IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) 2015 içinde elindeki toprakların yüzde 14'ünü kaybetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD en önemli kayıplarını, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarıyla desteklediği Kürt güçleriyle savaştığı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yaşadı.

Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Irak'ın Tikrit kenti ve Irak'taki Beyci rafinerisi bölgesi IŞİD'in 2015'teki kaybettiği alanlar arasında yer alıyor.

IŞİD ayrıca Suriye'deki Rakka ile Irak'taki Musul kentleri arasındaki ana yolu da kaybetti.

Bazı yerleri kaybederken yeni alanları ele geçirdi

IHS Janes, grubun kontrol ettiği alanın 12 bin 800 kilometre kare azalarak 78 bin kilometre kareye gerilediğini belirtti.

Düşünce kuruluşunun kıdemli Ortadoğu uzmanı Columb Strack, "Baskı altına girdiklerinde sonuna kadar savaşmıyorlar. Çekiliyorlar ve başka bir yerde karşı saldırı yapıyorlar" dedi.

Bu kayıpların yanında IŞİD yıl içinde bazı yeni yerleri de ele geçirdi.

Suriye kenti Palmira ve Irak'ın en büyük eyaleti Anbar'ın başkenti Ramadi IŞİD'in önemli kazanımları arasında.

IHS Janes'e göre Suriye Kürtler ise 2015'te kontrol ettikleri alanları yüzde 186 oranında artırdı.

Columb Strack, "bu verilerin, IŞİD'in Kürt bölgesini elinde tutmaya, Suriye ve Irak yönetimlerini geleneksel Sünni bölgelerden çıkarmaya nazaran daha az önem verdiğini işaret ettiğini" söyledi.

Şam'ın büyük toprak kaybı

Rapora göre 2015'te Irak yönetimi, topraklarının yüzde 6'sını geri alırken Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ise yüzde 2'sini geri aldı.

Yıl içinde en büyük toprak kaybını ise Suriye yönetimi yaşadı.

Şam, topraklarının yüzde 16'sını kaybetti.