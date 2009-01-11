İşi ağırdan alan 24 hâkime soruşturma

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, kararları geç yazdıkları gerekçesiyle 24 hâkim hakkında soruşturma yapılarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) sevk edildiklerini, 16 hâkim hakkında da dava açıldığını bildirdi.



Son beş yılda 2.593 hâkimin göreve başladığını, alınan yardımcı personel sayısının ise 8.165’e çıktığını ifade eden Şahin, bir soru önergesine verdiği cevapta, Hâkimlerle ilgili açılan soruşturma ve davalar konusunda şunları açıkladı:



"Gerekçeli kararı geç yazması sebebiyle 24 hâkim hakkında soruşturma yapılarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na sevk edilmiş olup, 16 hâkim hakkında açılan kamu davaları devam etmektedir."

