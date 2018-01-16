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İşhanını, çişini yaparken attığı sigara yakmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da içinde 3 katlı işhanını kül eden yangına, alkol aldıktan sonra çişini yaparken çay ocağına sigara izmaritini atan G

16 Ocak 2018 18:13

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da içinde 3 katlı işhanını kül eden yangına, alkol aldıktan sonra çişini yaparken çay ocağına sigara izmaritini atan G.Ç.\'nin neden olduğu belirlendi.
Olay, 9 Ocak günü saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi\'nde bulunan 3 katlı bir işhanında meydana geldi. Bünyesinde giyim firması, restoran ve kafe gibi işyerleri bulunan işhanından duman çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, işhanı alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken, maddi zarar meydana geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Özel bir ekiple günlerce kameraları inceleyen ekipler, olay gecesi yakın bir bölgede arkadaşıyla alkol alan G.Ç.\'nin yangına yol açtığını tespit etti. G.Ç.\'nin işhanının arkasına gittiği, burada çişini yaparken sigara izmaritini çay ocağına doğru attığı, alevler çıktığını görmesine rağmen geri dönmediği belirlendi.
Operasyon düzenleyen polis, G.Ç ile arkadaşını gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. G.Ç\'nin polise, \"Söner diye düşünmüştüm. Ancak sönmemiş\" dediği ortaya çıktı.

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