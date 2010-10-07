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İSHALDEN 150 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU TRABZON (A.A)

07 Ekim 2010 09:38

-İSHALDEN 150 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU TRABZON (A.A) - 10.07.2010 - Trabzon'un Sürmene ilçesinde kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetleri bulunan 150'nin üzerinde kişi hastaneye başvurdu. Sürmene Devlet Hastanesine, ilk olarak  öğle saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile 10 çocuk müracaat etti. Hastaneye başvuranların sayısı, gece saatlerine kadar hızla artarak 150'nin üzerine çıktı. Trabzon Sağlık Müdürlüğü, hasta sayısının artması üzerine ilçeye takviye sağlık personeli gönderdi. Şikayetlerin kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, hastaların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edildi. Hastanede 10 çocuk, kontrol amaçlı olarak tedavi altında tutuluyor.

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