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Yaşam

İSHAKPAŞA SARAYI'NDA OPERA DOĞUBAYAZIT (A.A)

03 Ekim 2010 12:50

-İSHAKPAŞA SARAYI'NDA OPERA  DOĞUBAYAZIT (A.A) - 03.10.2010 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, ''5. Uluslararası Ağrı Dağı Efsanesi Festivali'' kapsamında opera gösterimi yapıldı. Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, TİKA ve TRT'nin katkılarıyla dün gece düzenlenen festivalde, Gürcistan Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının katılımlarıyla opera, eserin bestecisi Çetin Işıközlü yönetiminde yapıldı. Operada, Ağrı Dağı'nda, dağ köylerinden birinde yaşayan Ahmet ile o dönemde bölgenin yöneticisi olan Mahmut Han'ın kızı Gülbahar arasındaki aşkı ve bu sevdalıların birbirlerine kavuşmak için yaşadıkları anlatıldı. Vali Ali Yerlikaya, festivalin açılışında, huzur ve güvenin egemen olduğu, ülkemizin çatısı konumundaki Ağrı Dağı eteklerindeki İshakpaşa Saray'ında böyle bir etkinliğin yapılıyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Çetin Işıközlü de ''Operayı Ağrılılarla ve Doğubayazıtlılarla paylaşıyorum. Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı gibi gurur verici iki büyük kültürel ve doğal şaheserlere sahip oldukları için çok şanslılar. Ne kadar gururlansalar azdır'' dedi.

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