İshak Paşa Sarayı 2 asır sonra ibadete açılıyor

Van'ın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Tarihi İshak Paşa Sarayı'nın camisi 213 yıl aradan sonra ibadete açılıyor.

Van Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Mimar Cemil Karabayram, yaptığı açıklamada, İshak Paşa Sarayı ve çevresinin de Van Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildiğini ifade eden Karabayram, ''İshak Paşa Sarayı'nda ve ikinci avlunun hemen karşısında bulunan İshak Paşa Sarayı Camisi'nde restorasyon çalışmalarımız çok ciddi bir şekilde devam etmektedir. Bu yıl güçlendirme ve çatı işlemlerini tamamlamaya çalışıyoruz'' dedi.

Caminin 130 yıl boyunca saraya hizmet ettiğini belirten Karabayram, ''1800'lü yıllarda yaşanan olaylar ve gelişmeler sonucunda İshak Paşa Sarayı Camisi ibadete kapatılmıştır. Kapandığı dönemden bugüne cami hiçbir şekilde ibadete açılmamış. Restorasyon çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak. İshak Paşa Camisi artık ibadete açılabilecek. Bütün camiler nasıl simgeyse bu camimiz de bu bölgenin, İshak Paşa Sarayı'nın simgesidir. Bu dağın yamacında o görkemli, o saygın yerini bulup ibadete açılacak'' diye konuştu.