İshak Alaton'a ölümünden 1 buçuk yıl sonra tazminat cezası

Eski Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, ölümünden yaklaşık 1 buçuk yıl sonra tazminat cezasına mahkum edildi. Alaton’un cezasını varisleri ödeyecek.

İshak Alaton hakkında, 6 yıl önce ‘Türk milleti aleyhine kullandığı sözlerle kamu barışının bozulmasına sebep olduğu’ iddiasıyla tazminat davası açılmıştı. Davayı açan Doğan Kasadolu, bir Musevi Türk vatandaşı olarak Alaton’un söylemlerinin kendisini rencide ettiğini, Türk Müslümanlarla olan ilişkilerini zedelediğini öne sürerek 30 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu.

Kasadolu’nun suç duyurusu dilekçesinde iş adamı İshak Alaton’un, yazar Halit Kakınç’ın yazdığı ‘Struma, İstanbul Açıklarında 72 Gün Boyunca 769 Yahudi’nin Dramı’ isimli kitabın tanıtım toplantısında “1942’de ülkeyi yöneten katiller” ifadesini kullandığı belirtilmişti. Alaton’un bu açıklamalarının kamu barışının bozulmasına neden olacağı ileri sürülmüştü. Dilekçede ayrıca, Alaton’un söz konusu kitapta ‘Arınma ve günah çıkarma zamanı’ başlıklı bir yazı da kaleme aldığı belirtilmiş ve bu yazıda “ayrımcı tahriklerde bulunduğu” öne sürülmüştü.

Kasadolu, suç duyurusu dilekçesinde şu satırlara yer vermişti: “Davalı Alaton’un Struma olayını bahane ederek yaptığı açıklamaların maksatlı olduğu, Musevi Türkler ile Müslüman Türkleri karşılıklı kışkırtarak kamu barışını bozmaya matuf olduğu tartışılmazdır. Bu durumda davalı İshak Alaton; Müslüman Türk milletine yönelik tecavüz içeren ağır hakaret söylemleri sebebiyle şahsım da Musevi dinine mensup bir TC vatandaşı olmam sebebiyle son derece rencide olduğumdan dava açmak zorunda kaldım.”

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Alaton hakkında açılan dava İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Alaton’un varislerinin avukatı, davalı İshak Alaton’un kimseye hakaret etmediğini, kimseyi şiddete teşvik etmediğini, bir takım politik eleştirilerde bulunduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, 11 Eylül 2016’da hayatını kaybeden Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton’un varisleri Leyla Alaton ile Vedat Aksel Alaton’un işadamı Doğan Kasadolu’na 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.