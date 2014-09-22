İshak Alaton: 500 milyar dolarlık hedef hayal, 200 milyara ulaşmak bile zor

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, 2023 için öngörülen 500 milyar dolarlık hedefin gerçekçi olmadığını söyledi. Alaton, katkı payı yüksek ürünlere yatırım yapılmadığı için 200 milyar dolara ulaşmanın bile zor olduğunu kaydetti. Alarko Holding bünyesinde faaliyet gösteren Alvimedica Türkiye’de gerekli kolaylık sağlanmadığı için Hırvatistan’da 54 yataklı kalp hastanesi kurdu.

İshak Alaton, 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekçi olmadığını söyledi. Katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler geliştirilmediği sürece 200 milyarı bile yakalamanın çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca yerli stent üreten Alvimedica’nın, Türkiye’de gerekli kolaylık sağlanmadığı için Hırvatistan’da kalp hastanesi kurduğunu açıkladı.

Alaton, “Katkı payı yüksek ürünlere hiç yatırım yapılmadı. Otomobilin katkısı yüzde 3, bizim sağlık alanında yaptığımız cihazın yerine göre katkı payı yüzde 300 olabiliyor.” dedi. Alaton, bünyelerinde faaliyet gösteren Alvimedica firmasının Türkiye’de gerekli kolaylık sağlanmadığı için Hırvatistan’ın Split şehrinde 54 yataklı bir kalp hastanesi kurduğunu ifade etti.

Zaman'dan İlyas Koç'un haberine göre, yüzde yüz yerli stent ve katater üretimi yapan Alvimedica firması Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton ve CEO Cem Bozkurt, İstanbul’da sağlık muhabirleri ile bir araya geldi. Hırvatistan’ın Split şehrinde 54 yataklı bir Türk hastanesi kurduklarını anlatan Alvimedica CEO’su Dr. Cem Bozkurt, Türk ve dünya doktorlarına bu hastanede eğitim vereceklerini kaydetti. Kardiyoloji doktorlarının eğitime hastalarıyla birlikte geleceğinin altını çizen Bozkurt, bunun bir ilk olduğunu vurguladı. Ocak ayında hasta kabul edeceğini ifade eden Bozkurt, “Her ülkeden hasta kabul etmeye başlayacağız. Kalıcı kadro ile gelecek ve gidecek kadroyu oluşturmaya başladık. Hemşire eğitimine başlandı.” dedi. Kalp hastalıkları ve araştırma hastanesi olarak kurulan hastane için diğer ülkelerden de ‘burada da kurun’ teklifi aldıklarını dile getirdi.

Hastanenin 22 milyon Euro’ya mal olduğunu aktaran Bozkurt, butik bir hastane olduğuna vurgu yaparak, kalp cerrahisi ile kardiyologların aynı anda ameliyat yapabileceğini anlattı. Bozkurt, “5 ameliyathane var. Burada kalp cerrahisi kalp kapakçığını değiştirirken kardiyolog da başka bir işlevi aynı anda yapabilecek. 2 işlemi bir arada yapmalarına imkân sağlayacağız.” ifadesini kullandı. Eğitim için başvuran hekimlerden en fazla 10 tanesinin ameliyathanelere seçildiğini belirtti.

Türkiye’de bunu yapmak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Bozkurt, yabancı doktora karşı çıkıldığının altını çizdi. Bozkurt, “Ucuz doktor mu getireceksiniz’ gibi tepkiler geldi. Oysa hastaları en iyi doktorlara tedavi ettirmek istiyoruz. Sağlık turizminin en iyi şekilde yapılması için Sağlık Serbest Bölgesi bunu taşırdı ama bu kanunu çıkarmadılar.” diye konuştu. Yabancı doktor çalıştırmaya imkân sağlayan yeri seçtiklerini ifade etti. Amerika ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinden sağlık personeli getirmeye başladıklarını vurgulayan Bozkurt, “Bunu İstanbul’da yapmayı çok istedik ama personel çalıştırmayınca olmuyor.” dedi.

Sağlık enstitülerini geliştirmek istediklerini söyleyen Bozkurt, Çatalca’da yapılan ve Milli Eğitim’e bağışlanacak olan bir eğitim vakfı kurmak istediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da destek verdiğine değinen Bozkurt, öğrencileri piyasaya hazırlayacaklarını vurguladı. Bozkurt, “Okuldaki öğrencilerin burada çalışmalarını sağlayacağız, tıbbi cihazlar sektöründe kullanılan her şeyi öğrenecekler. Okul bitince bizden kullanılan bütün cihazları tamir eder ve kullanır hale gelecekler.” ifadesini kullandı.

'Türkiye'de ucuz Çin ürünleri satılıyor'

Tıbbi cihaz kurumunun ruhsatlara işlemi yüzünden üretimlerinin yüzde 90’ının Amerika’ya gittiğini söyledi. Türkiye’ye ucuz Çin ürünlerinin girdiğini ifade eden Bozkurt, ithal mal diye Çin mallarının satıldığını dile getirdi. Bozkurt, “Bizler ruhsat için 2 buçuk yıl bekliyoruz. Çin ve Uganda gibi ülkeler Türkiye’de kontrol yok diye ürünlerini getiriyor. Çin stentleri kendi ülkelerinde satamıyorlar.” açıklamasını yaptı.

5 ürünlerine ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı aldıklarını kaydeden Bozkurt, Amerika’da yüzde 12 pay almayı düşündüklerini aktardı. Bozkurt, “Vücut içerisine yerleştirilen ürünlere ilk defa biz onay aldık.” dedi.