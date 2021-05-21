İşgücü maliyeti ilk çeyrekte yüzde 13,7 arttı; enflasyonun gerisinde kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında çalışma saatleri, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 1,9 arttı. Alt sektör bazında bakıldığında ise çalışma saat endeksi; sanayi sektöründe yüzde 7,6 ve inşaat sektöründe 14,8 arttı. Ticaret-hizmet sektöründe ise bu oran yüzde 3,7 azaldı.

İşgücü maliyeti reel olarak azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplam saatlik işgücü maliyeti ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 arttı. Sektör bazında ise endeks; sanayide yüzde 13,1, inşaatta yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektöründe 14,7 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ilk çeyrek sonunda yüzde 16,19 olmuştu. Bu durum, işgücü maliyetinin reel olarak azaldığını gösteriyor.

İşçilere ödenen brüt-ücret maaş endeksi ise ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,8 artış gösterdi. Endeks sanayi sektöründe yüzde 22,9, inşaat sektöründe yüzde 30,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 11,1 artış sağladı.