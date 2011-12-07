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Dünya

''İşgalcilerin'' yılbaşı ağaçları ışıklandı WASHINGTON (A.A)

07 Aralık 2011 09:56

-''İşgalcilerin'' yılbaşı ağaçları ışıklandı WASHINGTON (A.A) - 07.12.2011 - ABD'nin başkenti Washington'da, her Noel dönemi Kongre'nin bahçesini süsleyen Halkın Yılbaşı Ağacı görkemli, ''DC'yi işgal et'' protestocularının Barış Ağacı da sade törenle ışıklandı.  Başkentteki Özgürlük Meydanı'nda iki aydır kamp kuran protestocular, 2000 plastik şişe ve 2500 plastik torba kullanarak alternatif yılbaşı ağacı üretmişlerdi.  Protestocular, ''Barış Ağacı'' olarak adlandırdıkları yılbaşı ağacını, Kongre'nin yılbaşı ağacıyla aynı anda ışıklandırdı.  Sade törenle, ağacın kenarlarına konular renkli ampuller aydınlatıldı, protestocular ağaç etrafında fotoğraf çektirdi.  -Kongre'deki törende protesto- Kongre'deki tören ise Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in ev sahipliğinde, bazı Kongre üyeleri ve özel davetlilerin katıldığı törenle aydınlatıldı.  Bahçedeki törende, California eyaletinden gelen öğrenciler şarkılar söyledi. Boehner, törendeki konuşmasının ardından, küçük bir öğrenciyle birlikte ağacın ampullerini aydınlattı.  Bu sırada, töreni arkadan izleyen, ''Kongre'yi Geri Al'' sloganıyla ülkenin çeşitli yerlerinden gelip gün boyu Kongre üyeleriyle görüşmeye çalışan protestocular, ''Bu Noel'de tek istediğimiz iş'' şeklinde sloganlar attı.  Tören sırasında da Kongre binasının karşısındaki kaldırımda toplanan bir grup, ''Biz yüzde 99'uz'' diye sloganlar attı ve pankart açtı.

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