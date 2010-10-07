-İSEDAK'IN 26. TOPLANTISI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 26. toplantısı, İstanbul'da başladı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı Abdullah Gül'ün, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ve İKT Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun refakatinde konferans salonuna giriş yaptı. Toplantıda, basın mensuplarının fotoğraf çekiminin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Toplantıda, İKT üyesi ülkeler bağlamında dünyadaki ekonomik gelişmeler, İKT 10 yıllık eylem programı ve İKT üye devletleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi eylem planının uygulama değerlendirmesi, İKT içi ticaret, özel sektör arasında işbirliği, yoksulluğun azaltılması ve İKT üyesi ülkelere ekonomik ve teknik yardım, İKT üyesi ülkeler arası finansal işbirliği, tarımsal ve kırsal kalkınma üzerine görüş alışverişi, İKT helal gıda standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, e-hükümet uygulamaları ve bunların İKT üye devletler üzerindeki ekonomik etkisi ele alınacak. Toplantıda ayrıca, İSEDAK'ın 27. toplantısının tarihi belirlenecek.