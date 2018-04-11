İşe iade KHK'sı mı geliyor?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, yeni edindiği bir bilgiyi paylaştı. Yılman işe dönüş KHK'sının geleceğini iddia etti.

"Kesinleşmiş bir şeyin olmadığını" belirten Yılman, güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yapılan çalışmayla ilgili olarak, "FETÖ iltisaklı/irtibatlı olduğu iddiasıyla işini kaybeden ama sonrasında başvurduğu adli makamlardan takipsizlik alan veya yargılamasının neticesinde beraat edenlerin yeniden işe döndürülmesiyle ilgili bir çalışma" diye yazdı.

Yılman, "KHK ile işinden olmuş, ihraç edilmiş ancak takipsizlik ya da beraat kararı almış devlet memurlarının sorununun çözümü için yetkili makamlar uyarılmış ve bu sorunun ivedilikle çözümü için çaba sarf edilmesi istenmiş" diye belirtti.

"Kaçıncı defadır yazıyorum KHK mağdurları konusunu bilmiyorum" diyen Yılman, "Temennim sorunun bir an evvel çözülmesi" dedi.

Yılman'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kaçıncı defadır yazıyorum KHK mağdurları konusunu bilmiyorum. Herhalde yirminci filan oluyordur bu yazım. Temennim sorunun bir an evvel çözülmesi ve benim de bir yirminci kez bu konuyu yazmak zorunda kalmamam. Öyle de olacak gibi görünüyor. Tabii kesinleşmiş bir şey olmadığı için temkinli olmak durumundayım, ama güvenilir kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre yeni bir KHK’yla ilgili çalışma var.

Yani FETÖ iltisaklı/irtibatlı olduğu iddiasıyla işini kaybeden ama sonrasında başvurduğu adli makamlardan takipsizlik alan veya yargılamasının neticesinde beraat edenlerin yeniden işe döndürülmesiyle ilgili bir çalışma.

Tabii şimdi biliyorum ki verdiğim bu kulis bilgisi üzerine gerek OHAL Komisyonu’na müracaat edip komisyonun kararını bekleyenlerden, gerekse KHK dışı olan sözleşmeli çalışanlardan binlerce soru gelecek.

Şimdiden söyleyeyim... Bu çalışmayla ilgili çok fazla bir ayrıntı yok bendenizde. Bana aktarılan bilgiye göre KHK ile işinden olmuş, ihraç edilmiş ancak takipsizlik ya da beraat kararı almış devlet memurlarının sorununun çözümü için yetkili makamlar uyarılmış ve bu sorunun ivedilikle çözümü için çaba sarf edilmesi istenmiş.

Çok dua ediyorum inanın ve yüreğimden gelerek ediyorum bu duaları. İnşallah yapılan bu çalışmalar sonuç verecek ve milyona yakın insanı ilgilendiren bu sorun kısa zamanda çözülecek. Çözülecek ve ben de artık bir yirminci kez bu konuyu yazmak zorunda kalmayacağım!"