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İŞE GİDEN KADINI AYRI YAŞADIĞI EŞİ ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 15:33

-İŞE GİDEN KADINI AYRI YAŞADIĞI EŞİ ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Üsküdar'da işe giden kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Eşi Mustafa O'dan uzun süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası sürdüğü öğrenilen Arzu O. (43), çocuklarını okula gönderdikten sonra işe gitmek üzere Kısıklı Alemdağ Yanyolu'nda cadde üzerinde yürümeye başladı. Bu sırada, Mustafa O. ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesine arkadan yanaşarak, tabancayla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sonrası yaralanan Arzu O, kaldırıldığı Çamlıca Özel Erdem Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Mustafa O. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Cinayeti haber alarak hastaneye gelen Arzu O'nun ağabeyi Ümit T, eniştesi ile kardeşi arasındaki boşanma davasının yaklaşık 3 yıldır sürdüğünü, Mustafa O'nun kardeşine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini ileri sürdü.

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