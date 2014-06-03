İşe bisikletle gidene para desteği

Danimarka, Hollanda, Belçika, Almanya , İngiltere gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde işe bisikletle gitmeyi teşvik edici adımlar atılıyor. Bunlar, vergi kesimleri, kilometre başına ödeme, finansal destek gibi şekillerde gerçekleşiyor.

Fransa da diğer Avrupa ülkeleri gibi bisiklet kullanımını artırarak hava kirliliğini ve fosil yakıt tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Bu amaçla, toplam on bin çalışanı bulunan yirmi büyük şirket çalışanlarına her bir dört kilometre için 1 Euro ödemeyi taahhüt etti.

Radikal'de yer alan habere göre, Fransız Ulaştırma Bakanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada deneyin başarıyla sonuçlanması durumunda daha büyük ölçekte ikinci bir deney yapacaklarını duyurdu.

Deneyle beraber, şuan için yüzde iki buçuk olan evden işe giderken bisiklet kullanımının iki kat artması planlanıyor.