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Ekonomi

İSDEMİR'de toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun Demir Çelik Fabrikaları'nda (İSDEMİR) ile  Çelik-iş Sendikası arasında 2 aydan bu yana yürütülen Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

04 Ekim 2017 18:56

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın İskenderun Demir Çelik Fabrikaları\'nda (İSDEMİR) ile  Çelik-iş Sendikası arasında 2 aydan bu yana yürütülen Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. \'Uyuşmazlık tutanağı\' imzalanarak arabuluculuk sürecine girildi.
İSDEMİR\'de çalışan 3 bin 165 işçiyi kapsayan TİS görüşmeleri 2 Ağustos\'ta başladı. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde masadaki 72 maddeden 52\'sinde uzlaşma sağlandı. Ancak diğer maddelerde uzlaşma sağlanamadı.  Kanuni süre içerisinde anlaşma sağlanamayınca 29 Eylül\'de  \'uyuşmazlık tutanağı\' imzalanarak arabuluculuk sürecine girildi.
Çelik-İş Sendikası İskenderun Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Güngör, toplu iş sözleşme için  bugüne kadarki sürecinin tamamlandığını söyledi. Arabuluculuk sürecine girildiğini belirten Güngör, \"İSDEMİR\'de görüşmelere 2 Ağustos\'ta başladık. Yasal olan sözleşme görüşmelerini 2 ay içerisinde bitiremediğimiz için arabulucuya gidildi. Gelinen son noktayı işçi arkadaşlarımızla paylaşacağız. Resmi arabulucunun devreye girmesinden sonrada ilişkileri koparmadık. Gayri resmi olarak ikili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki sözleşmemiz masada bitecek. İşçi işverenin mutlu olabileceği bir sözleşme olacak\" dedi.

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