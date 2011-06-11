-İSDEMİR'DE GREV YOLDA HATAY (A.A) - 11.06.2011 - İskenderun Demir Çelik Fabrikalarında (İSDEMİR) çalışan işçiler 30 Haziran'da greve başlayacak. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Çelik İş Sendikası İskenderun Şube yönetimi tarafından, İSDEMİR'de çalışan üyelere, işverenle sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması üzerine alınan grev kararına ilişkin bildiri dağıtıldı. Grev bildirisinde şu ifadelere yer verildi: ''İSDEMİR çalışanını hak ettiği ücret artışını beklerken son görüşmede aşağıdaki teklif yapılmıştır. Birinci 6 ay yüzde 6,50 ücret zammı. İkinci 6 altı ay yüzde 4 ücret zammı. Üçüncü 6 ay yüzde 4 ücret zammı. Dördüncü 6 ay yüzde 6 ücret zammı teklif edilmiştir. Yine İSDEMİR'e yeni işe girecek çalışanlara, birinci yıl asgari ücretin yüzde 20 fazlası, ikinci yıl asgari ücretin yüzde 30 fazlası, üçüncü yıl asgari ücretin yüzde 40 fazlası, dördüncü yıl asgari ücretin yüzde 50 fazlası, beşinci yıl asgari ücretin yüzde 70 fazlası, altıncı yıl asgari ücretin yüzde 80 fazlası, yedinci yıl asgari ücretin yüzde 90 fazlası ücret teklif edilmiştir. Bu tekliflere İSDEMİR çalışanları adına bir karşı teklif verilmesi gereği dahi duyulmamıştır. Çelik-İş Sendikası, demokrat, üyesine saygılı bir davranış ortaya koyarak çalışanımızın yüzde 99,99 katılımıyla grev kararı almış ve 30 Haziran 2011 tarihinde de uygulamak üzere grev kararını hayata geçirecektir.''