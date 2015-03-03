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İşten çıkarılan BEDAŞ işçileri genel müdürlüğe yürüdü

İşçiler BEDAŞ Genel Müdürlük binasına geldiğinde CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi burada bir basın açıklaması yaptı

03 Mart 2015 09:38

Beyoğlu Talimhane'de saat 19.00 sıralarında toplanan yaklaşık 200 BEDAŞ işçisi, önce  halay çekti, ardından da direnişlerinin 200'üncü gününde Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) Genel Müdürlük binasına doğru yürüyüşe geçti.

Şehit Muhtar Caddesi boyunca slogan atarak ilerleyen gruba, CHP İstanbul Milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Melda Onur ile DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da eşlik etti.

Ellerinde döviz, pankart ve flamalarla cadde boyunca yürüyen işçiler, BEDAŞ Genel Müdürlük binasına geldiğinde, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi burada bir basın açıklaması yaptı.

BEDAŞ işçilerinin 200 gündür kararlı bir şekilde direnişini sürdürdüğünü belirten Çelebi, “Eğer bugün hukuk ve adalet egemen olacaksa, bu 200 gündür hiç diz çökmeyen, asla eğilmeyen, inadına direnen ve mücadele eden işçilerin daha geniş ve yığınsal mücadelesini ortaklaştırma durumundayız. Derdimiz eylem hastalığı değil, eylem manyağı da değiliz, ama hakkımızı da kimseye yedirmeye asla izin vermeyiz" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından bir süre daha Genel Müdürlük binası önünde slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.

Eylem sırasında çevik kuvvet polisleri ve TOMA tedbir amacıyla çevrede önlem aldı.

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