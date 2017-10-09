İşçinin pres makinesine sıkışan kolu koptu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'ndeki kağıt fabrikasında çalışan 45 yaşındaki Hasan S.\'nin sol kolu, pres makinesine sıkışarak dirsekten koptu.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Hasan S., kağıt pres makinesinde çalıştığı sırada sol kolunu makineye kaptırdı. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu, ancak Hasan S.\'nin kolu makineden kurtarılamadı. İhbar üzerine fabrikaya gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle makineden çıkarılan işçinin kolunun dirsekten koptuğu belirlendi. Hasan S., 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, kopan kolu da steril poşete konularak hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Hasan S. daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi.



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