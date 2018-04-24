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İşçinin iki kolu birden kırıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, özel bir şirkette çalışan işçi Ali Tonga'nın, elindeki cihazın ansızın açılması sonucu iki kolu birden kırıldı

24 Nisan 2018 22:51

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, özel bir şirkette çalışan işçi Ali Tonga\'nın, elindeki cihazın ansızın açılması sonucu iki kolu birden kırıldı. Tonga, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay bugün saat 18.00 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Üzeri Dört Yol Mevkii\'nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Ali Tonga (28), iki arkadaşıyla birlikte kabloları kontrol ederken, elindeki cihaz bir anda sert bir şekilde açıldı. Açılan cihaz, Tonga\'nın iki koluna birden çarptı. Tonga\'nın iki kolu dirsekten kırıldı. Acı içinde yere yığılan Tonga\'yı gören arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tonga\'yı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tonga tedaviye alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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