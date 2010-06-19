İşçilerle polisler arasında arbede çıktı

T24 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'den, Çelik-İş Sendikasına sloganlar atarak yürüyen işçilerle polis arasında arbede çıktı.



Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un da aralarında bulunduğu bir grup işçi, yürüdükleri sırada güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı.



Polisin uyarılarını dikkate almayan işçilere biber gazıyla müdahale edilince arbede çıktı. İşçilerin arasında bulunan Tankut da gazdan etkilendi.



Tankut, sendika önünde yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in zor günlerinde elini taşın altına sokmayıp kaçanların, şimdi iyi günlerinde iştahını kabarttığını söyledi.



Çelik-İş Sendikasına üye işçilerin diğer sendika tarafından tehdit edildiğini savunan Tankut, şöyle dedi:



''KARDEMİR'in zor günlerinde sizlerin nasıl sahip çıktığını hatırlıyorum. Karabük'te 10 gündür bizim sabrımızı deniyorlar. Çelik-İş'in bileği çelik gibidir, bunu herkes bilsin. Karabük'e gelen illegal örgütler, terör estirenler çelik işçisinin bileğini unutmuşlar sanırım. Bizim sabrımızı ölçmeyin. İşçimizi tehdit edenlerden hesap soracağım. Karabük kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Meydanları boş sanmayın, burada çok ayak izimiz var. Dışardan birisi gelip de bu meydanları dolduramaz. Biz ekmeğimize, ekmek teknemize sahip çıkıyoruz. Türk Metal Sendikasına üye olan arkadaşlarımıza sesleniyorum, geri dönün ekmeğinize sahip çıkın.''



Konuşmanın ardından işçiler, sloganlar atarak yeniden fabrikaya kadar yürüdüler.





