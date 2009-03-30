‘İşçilerin yaşadığı yerlerde AKP’nin oy kaybı yüzde 13’

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, özellikle sanayi kentlerinde, işçilerin ve emekçilerin yoğun olduğu bölgelerde AKP'nin oy kaybının yüzde 13 civarında olduğunu öne sürdü.



Çelebi, yaptığı yazılı açıklamayla 29 Mart yerel seçimlerini değerlendirerek, seçim sonuçlarının toplumun hükümetin kriz politikalarını onaylamadığını gösterdiğini ifade etti.



"Sonuçlar, AKP'ye karşı muhalefetin yoksulluk ve yolsuzluklara karşı programlı bir mücadeleden geçtiğini göstermektedir" ifadesini kullanan Çelebi, iktidar partisinin oylarında önemli bir düşüş olduğunu öne sürdü.



Çelebi, şunları kaydetti:



"Özellikle sanayi kentlerinde, işçilerin ve emekçilerin yoğun olduğu bölgelerde AKP'nin oy kaybı yüzde 13 civarındadır. İstanbul'da Kartal, Maltepe, Çatalca ve Silivri gibi bölgelerde AKP'nin kaybı, halkın sadece siyasi değil, ekonomik tepkilerinin de bir göstergesidir.



Başbakan, özellikle ağırlık verdiği yerlerde dahi açık farkla kayıplar yaşamıştır. Seçim öncesinde, topluma çeşitli şantajlar yapılması ve tehditvari söylemlerde bulunulmasına karşın İzmir, Antalya, Diyarbakır, Tunceli, Çankaya gibi seçim bölgelerinde bu tehdit geri tepmiştir. Özellikle bu bölgelerde halk, sorunları ve hassasiyetleri gözetmeden oluşturulan politikalara reaksiyon göstererek, sorunlarına sahip çıkan adayları yönetime taşımayı tercih etmiştir."



Seçimlerin, halkın güven duyduğu adayları sahiplendiğini ortaya koyan sonuçlar ürettiğini de dile getiren Çelebi, bu durumun emekten yana siyaset yapan partiler tarafından dikkate alınması gerektiğini de kaydetti.



(AA)

